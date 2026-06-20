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Abd, Avustralya'yı 2-0 Mağlup Etti

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti ve grup liderliğini korudu.

(SEATTLE)- 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında ABD, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında ABD ile Avustralya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ABD 2-0 kazandı.

ABD, 11. dakikada Avustralyalı Burgess'in kendi kalesine gönderdiği topla öne geçti. İlk yarının son bölümünde baskısını sürdüren ABD, 43. dakikada Freeman'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol bulamazken mücadele ABD'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından ABD, D Grubu'nda puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Avustralya ise 3 puanda kaldı.

Grubun son hafta maçlarında ABD, A Milli Takım ile karşı karşıya gelecek. Avustralya ise Paraguay ile mücadele edecek.

Kaynak: ANKA
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