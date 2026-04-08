ABD'de 132 yılın en sıcak mart ayı yaşandı

ABD'de meteoroloji verilerine göre, 2023 yılı mart ayı, 132 yıl boyunca kaydedilen en yüksek sıcaklıkları gördü. Ortalama sıcaklık 10,47 derece ile rekor kırarken, önceki rekor 2012'de 10,22 derece olarak kaydedilmişti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, ABD'de martta sıcaklıklar, mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederek rekor kırdı.

Verilere göre, ABD'de marttaki ortalama en yüksek gündüz sıcaklıkları ise nisan ayı ortalamalarını geride bıraktı.

NOAA verilerini analiz eden meteorolog Guy Walton'a göre, martta ABD genelinde 19 bin 800'den fazla günlük sıcaklık rekoru kırıldı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
