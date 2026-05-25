Ankara Zabıtasından Kurban Bayramı öncesi gıda denetimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde gıda satışı yapan işletmelerde hijyen, son kullanma tarihi, fiyat etiketi ve gramaj denetimleri yaptı. Ayrıca dilencilik yapanlara işlem uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla gıda satışı yapan işletmelerde denetimlerini gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur, güven ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi amacıyla kent genelinde denetimlerini artırdı.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı gıda satışı yapan işletmelerde, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketi ve gramaj kuralları incelendi.

Ulus Hali ve Toptancı Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde ise ürünlerin saklama koşulları kontrol edilirken, işletmelere mevzuata uygun faaliyet göstermeleri konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Kurallara aykırı durumlarla ilgili gerekli işlemler uygulanırken, denetimlerin bayramda da devam edeceği bildirildi.

Öte yandan ekipler, vatandaşların dini duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere yönelik de çalışma yürüttü. Yaya yoğunluğunun bulunduğu cadde, bulvar ve kavşaklarda gerçekleştirilen uygulamalarda dilencilik yaptığı tespit edilenler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
