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Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2027 yılı bütçesi, 278 milyar lira olarak oy birliğiyle kabul edildi.

ABB Meclisi'nin kasım ayı 15'inci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Birleşimde, Büyükşehir Belediyesinin 175 milyar lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) 60 milyar lira, EGO Genel Müdürlüğü'nün 43 milyar lira olmak üzere toplam 278 milyar liralık 2027 bütçesi oy birliğiyle karara bağlandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, birleşimde yaptığı konuşmada, yaklaşık 4,5 saat süren toplantıda yapılan değerlendirmelerin artan ihtiyaçlar ve kentin sürdürülebilir geleceğine yönelik çalışmaların mali çerçevesini oluşturduğunu belirtti.

Gelecek sene önemli yatırım projelerini hayata geçirecekleri, Ankara'nın geleceğine yön verecek stratejik planlama çalışmalarını tamamlayacakları vurgulayan Yavaş, "Ankara ulaşım ana planı ve Ankara ili çevre düzeni çalışmalarını sürdürerek kentimizin altyapı ve ulaşım kapasitesini güçlendirmeyi, çevresel sürdürülebilirliği önceleyen yatırımlara ağırlık vermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Bütçenin ilk kez oy birliği ile kabul edildiğine dikkati çeken Yavaş, "Meclis olarak gerçekten övüneceğimiz bir durum. Bütün grup başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütçeyi harcarken belediye ayrımı yapmadan bütün belediyelere aynı şekilde destek olarak Ankara'yı hep birlikte ayağa kaldırmaya, eksiklerimizi gidermeye gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yavaş'ın teşekkür konuşmasının ardından bütçe görüşmeleri sona erdi. Yavaş, birleşimi 7 Aralık pazartesi akşamı saat 18.00'de toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA