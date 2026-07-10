AB, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde yeni fasıl kümesinin açılmasını onayladı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Ukrayna ve Moldova ile yürütülen üyelik müzakerelerinde 6 numaralı fasıl kümesinin açılmasını onayladı.

AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İrlanda'nın, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde 6 numaralı "Dış İlişkiler" fasıl kümesinin açılması konusunda üye ülkelerin uzlaşı sağladığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Karadağ ile yürütülen üyelik müzakerelerinde 8 ve 29 numaralı fasılların, Arnavutluk ile ise 25, 26 ve 30 numaralı fasılların geçici olarak kapatılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB büyükelçilerinin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde 6 numaralı fasıl kümesinin açılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Costa, kararın Ukrayna ve Moldova'yı AB üyeliğine bir adım daha yaklaştırdığını aktararak, Birliğin her iki ülkenin üyelik yoluna desteğini sürdüreceğini kaydetti.

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının başlamasının ardından 28 Şubat 2022'de, Moldova ise 3 Mart 2022'de AB üyeliği için başvuruda bulundu.

AB liderleri, Haziran 2022'de Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü verilmesini onayladı. Aralık 2023'te ise iki ülkeyle üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı alındı.

AB ile Ukrayna ve Moldova arasında üyelik müzakereleri Haziran 2024'te resmen başladı.

Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde ilk fasıl kümesi, Macaristan'ın uzun süre devam eden vetosunu kaldırmasının ardından Haziran 2026'da açılmıştı.