AB, Macaristan'ın dondurulan 10 milyar avroluk fonunun serbest bırakılabileceğini duyurdu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın yolsuzlukla mücadele ve hukukun üstünlüğü alanlarında taahhüt ettiği reformlar karşılığında dondurulan 10 milyar avroluk AB fonunun serbest bırakılabileceğini açıkladı.

Von der Leyen, Brüksel'de Macaristan Başbakanı Peter Magyar ile düzenlediği ilk ortak basın toplantısında, yeni Macar hükümetinin ekonomik toparlanmayı hızlandırmak, yolsuzlukla mücadele etmek ve hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek amacıyla kısa sürede önemli adımlar attığını söyledi.

Macaristan'ın yolsuzluk ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişeleri gidermeye yönelik kapsamlı bir reform paketi üzerinde AB Komisyonu ile birlikte çalıştığını belirten von der Leyen, ülkenin gelecekte AB fonlarını korumak amacıyla Avrupa Kamu Savcılığı Ofisine (EPPO) katılma kararı aldığını ifade etti.

Von der Leyen, Macaristan'ın Yolsuzlukla Mücadele ve Dürüstlük Kurumunu güçlendirmeyi, çıkar çatışmalarıyla mücadeleyi artırmayı ve kamu ihaleleri mevzuatını gözden geçirerek usulsüzlükleri önlemeyi kabul ettiğini kaydetti.

Macaristan ekonomisinin önemli bölümlerinde etkili olan kamu yararı vakıflarının (PITS) aşamalı olarak kaldırılacağını da açıklayan von der Leyen, bunun devlet kaynaklarının belirli grupların kontrolüne geçmesi riskini azaltacağını söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Bugün Macaristan için 10 milyar avronun serbest bırakılabileceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Von der Leyen, ayrıca hukukun üstünlüğü alanındaki ilerleme sayesinde koşulluluk mekanizması kapsamında dondurulan 4,2 milyar avroluk uyum fonunun ve akademik özgürlük alanındaki reformlar karşılığında 2,2 milyar avroluk ek uyum fonunun da açılacağını bildirdi.

Macar öğrencilerin yeniden Erasmus programına katılabileceğini de açıklayan von der Leyen, bunun gelecek akademik yıldan itibaren mümkün olacağını söyledi.

Von der Leyen, fonların serbest bırakılmasının reformların kabul edilmesi ve uygulanmasına bağlı olduğunu vurgulayarak, ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte fonların aşamalı şekilde aktarılacağını kaydetti.

AB, Macaristan'a ayrılan milyarlarca avroluk fonu, eski Başbakan Viktor Orban döneminde hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele, kamu ihalelerinde şeffaflık ve temel haklara ilişkin endişeler nedeniyle kademeli olarak dondurmuştu.

Brüksel, özellikle yargı bağımsızlığı, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve AB fonlarının denetlenmesine ilişkin reformların hayata geçirilmesini fonların serbest bırakılması için şart koşuyordu.