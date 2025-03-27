Yunan askerlerinin tepki çeken Türkiye sloganlarına MSB kayıtsız kalamadı

Yunan askerlerinin skandal Türkiye sloganına MSB kayıtsız kalamadı
Özel: İmamoğlu'nun adaylığı mümkün olmazsa onun yerine birini çıkaracağız

Özel'in adaylık sorusuna verdiği yanıt Yavaş'ı küplere bindirecek
Uludağ'daki otel yangınında acı kayıp! Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti

Hocaların hocası ve şampiyon oğlu hayatını kaybetti
İmamoğlu protestolarında bilanço ağırlaşıyor: 260 kişi tutuklandı, 150 polis yaralı

Bilançoyu açıklayan Yerlikaya'dan sert tepki: Asitler, baltalar nedir?

AB Komisyonu Başkanı'ndan ABD'nin Gümrük Vergisine Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Avrupa otomobillerine getirdiği gümrük vergisi kararına derin üzüntü duyduğunu belirterek, bu durumun her iki bölgede de olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti.

BRÜKSEL, 27 Mart (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Avrupa'dan ithal ettiği otomobillere gümrük vergisi uygulama kararından derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Von der Leyen, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'dan itibaren otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesini öngören kararnameyi imzalaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Von der Leyen, "Otomotiv sektörü, Atlantik Okyanusu'nun iki yakasında derinlemesine entegre olmuş tedarik zincirleriyle yenilikçiliğin, rekabetçiliğin ve yüksek kaliteli istihdamın itici gücüdür" dedi.

Von der Leyen, vergilerin hem ABD hem de AB'deki "işletmeler için kötü, tüketiciler içinse çok daha kötü" sonuçları olacağını ifade etti.

"ABD'nin son açıklamasını, önümüzdeki günlerde ABD'nin uygulamayı planladığı diğer tedbirlerle birlikte değerlendireceğiz" diyen Von der Leyen, AB'nin ekonomik çıkarlarını korurken, müzakere yoluyla çözüm aramayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title