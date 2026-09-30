AB Komiseri Jorgensen savaşın ithalat maliyetini 100 milyar euro artırdığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

LONDRA, 30 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği (AB) Enerji Komiseri Dan Jorgensen, ABD- İran savaşının AB için fosil yakıt ithalatı maliyetini artırdığını açıkladı. Jorgensen, savaş öncesiyle aynı hacimdeki fosil yakıt ithalatına yaptıkları harcamanın 100 milyar euro (yaklaşık 113,3 milyar dolar) arttığını belirtti.

Jorgensen, AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda'nın başkenti Dublin'de salı günü düzenlenen toplantıda AB enerji bakanlarıyla bir araya geldi.

Financial Times'ın aktardığına göre Jorgensen gazetecilere yaptığı açıklamada, ödenen yüksek meblağa rağmen "bir damla bile fazladan petrol veya gaz" almadıklarını söyledi.

Küresel enerji fiyatlarındaki artışın Avrupa'nın sanayisini ve tüketicilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Jorgensen, "Önümüzde son derece zorlu geçmesi beklenen bir kış var, dolayısıyla karşılaşabileceğimiz her türlü belirsizliği ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen haftaki dizel ihracatına yasak getirme tehdidi, halihazırda yüksek olan rafine petrol ürünleri fiyatlarını daha da yükseltmişti. ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise daha sonra yaptığı açıklamada, tam bir dizel ihracatı yasağının yarar sağlayacağına yönelik şüphelerini ifade etmişti. Jorgensen, Wright'ın açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AB üyesi ülkeler, yüksek enerji fiyatlarıyla geçecek kış için hazırlık önlemlerini değerlendiriyor. Jorgensen, üye ülkeleri talebi azaltmanın yollarını araştırmaya, doğalgaz depolama tesisleri en az yüzde 80 doluluk kapasitesinde bulundurmaya ve yüksek fiyatlarla mücadele etmek için "hedef odaklı ve geçici" önlemler almaya çağırdı.

Kaynak: Xinhua