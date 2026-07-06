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AB'nin yeni giriş-çıkış sistemi EES'nin uygulanması yaz döneminde esnetilebilecek

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Avrupa Birliği Komisyonu, yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde yeni giriş-çıkış sisteminde (EES) biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi. Sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların parmak izi ve biyometrik fotoğrafını zorunlu kılıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde yeni giriş-çıkış sisteminde (EES) biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini bildirdi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, havacılık sektörünün Schengen bölgesinde EES'nin uygulanmasının havalimanlarında uzun bekleme sürelerine yol açabileceği yönündeki endişeleri gündeme geldi.

AB Komisyonu'nun İçişleri ve Göçten Sorumlu Sözcüsü Markus Lammert, EES'nin AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital olarak kayıt altına alan yeni sınır yönetim sistemi olduğunu belirterek, sistem sayesinde bugüne kadar güvenlik riski oluşturan 1000'den fazla kişinin tespit edildiğini söyledi.

Lammert, komisyonun sistemin yolcular üzerindeki etkisini yakından takip ettiğini ve üye ülkelere desteğini sürdüreceğini ifade ederek, yaz sezonu öncesinde havacılık sektörüyle teknik düzeyde toplantı yapılacağını, AB Komisyonu üyesi Magnus Brunner'in de ilgili üye ülkelerin bakanlarıyla temaslarını yoğunlaştırdığını kaydetti.

Bazı havalimanlarında yaşanan sorunların EES'den ziyade personel yetersizliği, altyapı ve kapasite eksikliği gibi yapısal nedenlerden kaynaklandığını dile getiren Lammert, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın (Frontex) yoğun havalimanlarına personel göndermeye ve ön kayıt uygulamasının yaygınlaştırılmasına destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Lammert, ilk yaz sezonunda yoğunluk yaşanması halinde ulusal makamların biyometrik veri kaydını geçici olarak askıya alabileceklerini ancak bunun sınır kontrollerinin durdurulacağı anlamına gelmediğini vurgulayarak, güvenlik kontrollerinin her durumda sürdürüleceğini ifade etti.

Komisyonun, EES'nin uygulanmasına ilişkin teknik ayrıntıları paylaşmak amacıyla ilerleyen günlerde ayrıca teknik bilgilendirme toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

10 Nisan'da yürürlüğe giren ve pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son veren sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle pasaport kontrol süreleri de uzuyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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