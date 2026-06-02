Haberler

AB: Şengen ülkeleri iç sınır kontrolleri yerine daha etkili alternatifleri değerlendirmeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, 9 Şengen ülkesinde uzun süredir devam eden iç sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılması ve yerine daha etkili alternatif güvenlik önlemlerinin getirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 9 Şengen ülkesinde 12 aydan uzun süredir devam eden iç sınır kontrollerine ilişkin yaptığı açıklamada, kontrollerin kademeli olarak kaldırılması ve daha etkili alternatiflerin devreye alınması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu, Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Slovenya ve İsveç tarafından iç sınır kontrollerinin geçici olarak yeniden uygulanmasına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Açıklamada, Şengen Bölgesi'nde uzun süredir uygulanan iç sınır kontrollerinin kademeli olarak kaldırılması ve bunun yerine daha etkili alternatif güvenlik önlemlerinin devreye alınması çağrısında bulunuldu.

Bazı üye ülkelerin güvenlik ve düzensiz göç gibi meşru zorluklarla karşı karşıya olduğu kabul edilen açıklamada, iç sınır kontrollerinin yalnızca istisnai ve geçici tedbir olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "İç sınır kontrollerine kıyasla daha verimli ve etkili alternatifler mevcut." ifadesine yer verildi.

Bu kapsamda risk temelli polis kontrolleri, mobil biyometrik kimlik doğrulama ve araç takip teknolojilerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Şengen Bölgesi içinde serbest dolaşımı aksatmadan güvenlik risklerini yönetebilecek araçlar olduğu belirtildi.

Birçok üye ülkenin halihazırda istihbarata dayalı ve sistematik olmayan kontroller uyguladığı, bu uygulamaların sınır kontrollerine benzer şekilde işlediği ve zamanla genişletilerek iç sınır kontrollerinin yerini alabileceği ifade edildi.

İç sınır kontrollerinin komşu ülkeleri ve sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşları doğrudan etkilediği aktarılan açıklamada, bu nedenle işçiler, işletmeler ve bölgesel işbirliğinin zarar görmemesi için etkilerin en aza indirilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ise Şengen sisteminin Avrupa'nın en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek, "Şengen, 450 milyondan fazla kişi için serbest dolaşımı temsil ediyor. Görüşlerimiz açık bir mesaj veriyor, kontroller yeniden getirildiğinde, bunlar geçici ve istisnai kalmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarıoğlu, Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Parti sözcüsü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımını açıklıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

İmzayı attı! İşte yeni takımı
Sıfır Atık Festivali’ne geri sayım: Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak

"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olacak"
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi: Söz verdim mi tutarım

Üzerine benzin döküp kendini iş yerine kilitledi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi