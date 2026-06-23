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AB'de her beş yeni araçtan biri elektrikli

AB'de her beş yeni araçtan biri elektrikli
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Mayıs ayında Avrupa Birliği'nde yaklaşık 270 bin elektrikli araç tescil edildi. Geçen yıla göre yüzde 42,9 artış yaşanırken, her beş yeni araçtan biri elektrikli oldu. Çinli markaların satışları dikkat çekti.

Mayıs ayında AB'de ilk kez yaklaşık 270 bin elektrikli araç tescil edildi. Bu rakam geçen yıla kıyasla yüzde 42,9 artışa işaret ediyor.Avrupa otomotiv sektörübirliği ACEA'nın açıkladığı verilere göre, Avrupa Birliği'nde satılan her beş yeni araçtan biri elektrikli.

Mayıs'ta rekor tescil

Mayıs ayında Avrupa Birliği genelinde 268 binin üzerinde yeni elektrikli araç tescil edildi. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde yaklaşık 43'lük bir artışa karşılık geliyor. ACEA, bu yükselişi devlet teşvik programlarına bağlarken İran savaşının yol açtığı yüksek akaryakıt fiyatlarının da bu değişimde etkili olduğu değerlendiriliyor.

En popüler araç türü ise yüzde 38'lik pazar payıyla hibrit araçlar olmaya devam ediyor.

Genel piyasa büyüdü

Mayıs ayında toplam araç tescili yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. Sene başından bu yana kümülatif büyüme ise yüzde dört olarak gerçekleşti. Ülke bazında değerlendirildiğinde Almanya, İspanya ve İtalya büyüme kaydederken Belçika, Hollanda, İsveç ve Fransa'da bir önceki yıla kıyasla daha az araç satıldı.

Çinli markalar yükselişte

Üretici bazında en dikkat çekici artışlar BYD, SAIC, Chery ve Leapmotor gibi Çinli markalarda yaşandı. Bu markalar yılın ilk beş ayında satışlarını kimi zaman altı katın üzerine çıkardı. En büyük Çinli üretici BYD, yüzde 2,1'lik pazar payıyla Tesla'nın belirgin biçimde önüne geçti.

Avrupalı üreticiler karışık tablo

Büyük Avrupalı üreticiler arasında Volkswagensatışlarını artırmayı başardı ancak yüzde 1,5'lik büyüme pazar payını korumaya yetmedi. Opel'in ana şirketi Stellantis yüzde 5,7 büyürken Renault, Toyota ve Hyundai pazar payını bir miktar kaybetti.

Reuters / BÜ,ET

Kaynak: Deutsche Welle
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