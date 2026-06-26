Haberler

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'ya Karar Setinde Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci hafta maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Adis Lagumdzija 31 sayı üretmesine rağmen galibiyet gelmedi. Türkiye, turnuvadaki altıncı maçında üçüncü yenilgisini aldı.

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 mağlup oldu. Türkiye, altıncı maçında üçüncü yenilgisini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya ile karşılaştı.

Milliler, dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya karşısında maçı karar setine taşımasına rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Polonya, VNL'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı. Türkiye ise organizasyondaki altıncı maçında üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Karşılaşmada 31 sayı üreten milli voleybolcu Adis Lagumdzija, maçın en skorer ismi oldu. Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

A Milli Takım, VNL'de Polonya ile daha önce oynadığı iki karşılaşmayı 3-0 kaybetmişti. Milliler, son Dünya Şampiyonası'nda da çeyrek finalde Polonya karşısında set alamamıştı.

Türkiye, Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da Arjantin ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
Tarihi mutabakat sonrası bir ilk: Hürmüz Boğazı yakınlarında bir gemi saldırıya uğradı

Tarihi mutabakat sonrası bir ilk! Hürmüz'de korkutan saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı

Son ankette büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı

Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti

Rus kadın Taksim'e böyle çıktı, gelen teklifi anında reddetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Nurettin Alan anlattı! İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları

İşte 12. Yargı Paketi'nin detayları: Miras hukukunda yeni dönem
Venezuela’daki felaketin ortasında umudun sembolü oldu: Enkaz altındaki köpek böyle kurtarıldı

Felaketi yaşayan ülkede umudun sembolü oldu!

Venezuela'da kabus anları: 7.5'lik depreme kalkışa hazırlanan uçakta yakalandılar

Korku dolu anlar: Depreme kalkışa hazırlanan uçakta yakalandılar
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Ülkede facianın boyutu büyüyor! Ölü sayısıyla ilgili tahmin korkunç