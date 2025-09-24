Haberler

A Milli Voleybol Takımı, Çeyrek Finale Veda Etti

Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turuna adını yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya ile karşılaştı. Polonya'ya 3-0 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

Polonya setleri, 25-15, 25-22 ve 25-19 önde tamamladı. Polonya, yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

