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Filenin Efeleri, Arjantin'i 3-2 Mağlup Etti

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nde ilk iki seti kaybetmesine rağmen Arjantin'i 3-2 yenerek dördüncü galibiyetini aldı.

(ANKARA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında, ilk iki seti kaybetmesine rağmen Arjantin'i 3-2 yenerek organizasyondaki dördüncü galibiyetini elde etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti.

İlk iki seti kaybetmesine karşın mücadeleyi çevirmeyi başaran ay-yıldızlılar, VNL'deki yedinci maçında dördüncü galibiyetine ulaştı. Arjantin ise turnuvadaki beşinci yenilgisini aldı.

Milli takım, VNL'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son karşılaşmasında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA
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