A Milli Takıma Destek İçin Mevlana Müzesi'ne Akın

Konya'da oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na destek için kente gelenler, Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi sayısını ikiye katladı.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde yer alan, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dün Konya'da, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanan Türkiye-İspanya maçı da müzenin ziyaretçi sayısının artmasına neden oldu.

Karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na geçmeden önce şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen ziyaretçilerin, ilk duraklarından biri Mevlana Müzesi oldu.

Müze yetkililerinden alınan bilgiye göre, günlük ortalama 8 bin ziyaretçiyi ağırlayan Mevlana Müzesi'nde, dün ziyaretçi sayısı milli maç nedeniyle 15 bin 580'i buldu.

Ziyaretçiler, Mevlana Müzesi dışında kentin diğer tarihi ve turistik mekanlarını gezme imkanı buldu.

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyon 48 bin 55 ziyaretçiyi ağırlamıştı.