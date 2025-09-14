A Milli Basketbol Takımı'nın Final Maçını İzmir'de Dev Ekrandan İzlediler

Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçını, Gündoğdu Meydanı'na kurulan dev ekrandan izleyen vatandaşlar coşkulu bir şekilde takımlarına destek verdiler.

İzmir'in Konak ilçesinde, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç dev ekrandan izlendi.

Final müsabakası için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğdu Meydanı'na dev ekran kuruldu.

Vatandaşlar, müsabakaya büyük ilgi göstererek alanı doldurdu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Basketbolseverler, milli takımın attığı her baskette sevindi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
