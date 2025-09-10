94 Yaşındaki Kadın, Doğum Gününde Paraşütle Atlama Hayalini Gerçekleştirdi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde 94'üncü yaşına giren bir kadın, doğum gününde paraşütle atladı.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Queensland'de yaşayan Betty Gregory, yeni yaşını gökyüzünde kutladı.

Gregory, 94'üncü yaş gününde Gold Coast sahili üzerinde 3 bin 600 metre yükseklikteki bir uçaktan paraşütle atladı.

17 yaşındayken İngiliz Kadınlar Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde hava fotoğrafçısı olarak görev yaptığını belirten Gregory, o dönemde de uçaktan atlama hayali kurduğunu ancak "kadın olduğu için" buna izin verilmediğini ve hayalini ertelemek zorunda kaldığını ifade etti.

İlk kez 80'inci yaş gününde paraşütle atlayan Gregory, o günden bu yana dört doğum gününü de benzer şekilde kutladığını aktardı.

Gregory, bu yılki atlayışını doktorundan onay alarak gerçekleştirdiğini, ancak yaşı göz önünde bulundurulduğunda gelecek yıl sağlık testinden geçip geçemeyeceğinden emin olmadığını belirtti.

En az 97'inci yaş gününe kadar paraşütle atlamaya devam etmeyi ve böylece torununun kızıyla birlikte de atlayabilmeyi umduğunu söyleyen Gregory, "Benim bakış açıma göre, her anın tadını çıkarmak lazım ve ben de öyle yapıyorum." dedi.