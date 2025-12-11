22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 92 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheli jandarmanın 2 haftadır süren operasyonlarıyla yakalandı. Yerlikaya, operasyonlara katılan personeli tebrik ederek, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz" dedi.