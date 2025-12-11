22 ilde DEAŞ operasyonu: 92 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında 92 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütüne finans sağlama ve propagandasını yapma suçlamasıyla gerçekleştirildi.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 22 ilde jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 92 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheli jandarmanın 2 haftadır süren operasyonlarıyla yakalandı. Yerlikaya, operasyonlara katılan personeli tebrik ederek, "Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımıza devam ediyoruz" dedi.
