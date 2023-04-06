9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 9 kişinin malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından imzalanan kararla, Rahmi Bıyık, Cemal Uşak, İbrahim Çoban, İsa Teres, Medeni Sayılgan, Musa Çetiner, Şahabettin Çotak, Uğur Dal ve Fırat Özgür'ün malvarlığı dondurulması kararları kaldırılmış oldu.