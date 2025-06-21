9. Çin-Güney Asya Fuarı Kunming'de Başladı

KUNMİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Güney Asya Fuarı perşembe günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

24 Haziran'a kadar devam edecek fuarda, Yunnan kahvesinin kavurma, işleme ve paketleme süreçlerini kapsayan sektörel zincirinin tanıtıldığı Kahve Endüstrisi Pavyonu dikkat çekiyor.

Panama, El Salvador ve Pakistan gibi ülkelerden önde gelen kahve şirketleri de fuara davet edildi.