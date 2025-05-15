88 Yaşındaki Tüfekçi İsmet, 73 Yıldır Mesleğine Devam Ediyor

88 Yaşındaki Tüfekçi İsmet, 73 Yıldır Mesleğine Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki İsmet Zorlu, 73 yıldır tüfek, çaydanlık ve anahtar tamiri yapıyor. 'Tüfekçi İsmet' olarak bilinen Zorlu, kendi kendine öğrendiği mesleğini hala sürdürmekte ve oğlu ile torununa da bu işi öğretmekte.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 88 yaşındaki İsmet Zorlu, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen 73 yıldır tüfek, çaydanlık ve anahtar tamiri yapıyor.

Merkez Mahallesi'nde Eski Cami yanında, derme çatma atölyesinde çalışan İsmet Zorlu, 15 yaşında başladığı mesleğini bugün de sürdürüyor. "Tüfekçi İsmet" olarak tanınan Zorlu, yılların tecrübesiyle pense, kerpeten ve kargaburnu gibi aletleri ustalıkla kullanıyor.

İlk olarak bir motosikletin karbüratörünü temizleyip taktığını anlatan Zorlu, "15 yaşından bu yana tüfek tamirciliği yapıyorum. Java motor deriz, onun karbüratörünü temizledim, taktım. Orman işletmesine ait çelik kasayı da kurbağacık anahtarla açmayı başardım. Benim ustam olmadı, bu işi kendi kendime öğrendim." dedi.

Tüfek tamiriyle başladığı mesleğinde zamanla çaydanlık kulpu ve anahtar tamiri de yapmaya başladığını belirten Zorlu, değişen ihtiyaçlara göre çilingirlik hizmeti de verdiğini söyledi.

Zorlu, oğlu ve torununa mesleği öğrettiğini, zaman zaman onların da kendisine yardım ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Konya'da şiddetli deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada

Büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti

Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor

Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.