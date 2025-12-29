Haberler

Sandal kürekleri Salih ustanın elinden çıkıyor


Kastamonu İnebolu'da yaşayan 87 yaşındaki Salih Vural, evinin bahçesinde 15 yıldır ahşap sandal küreği üretiyor. El sanatlarına duyduğu merak sayesinde bu işe başlayan Vural, sipariş üzerine çeşitli boylarda kürekler yapıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 87 yaşındaki Salih Vural, evinin bahçesine kurduğu atölyesinde 15 yıldır sandal küreği üretiyor.

İlçeye bağlı Gökbel köyü Terzi Mahallesi'nde oğlu ve gelini ile yaşayan Vural, ahşap el sanatlarına duyduğu merak sayesinde sandal küreği yapmayı öğrendi.

Baston ve yöresel çalgı aleti kemane üretimi de yapan Vural, kemane üretimini ince işçiliği nedeniyle kısa süre önce bıraktı.

Kürek yapımında kendisini geliştiren Vural, sipariş üzerine çeşitli uzunluklarda sandal kürekleri üretiyor.

Salih Vural, AA muhabirine, 15 senedir sandal küreği yaptığını söyledi.

İlçe merkezine 23 kilometre uzaklıktaki köyünde balta, marangoz rendesi gibi aletler kullanarak el işçiliği ile kürek üretmeye devam eden Vural, "Komşu köy Evrenye'de bir kürek gördüm. Küreği aldım köye getirdim, fotoğrafını çektim, sonra çizdim. Ona göre yaptım. Kürek yapmaya böyle başladım." dedi.

Günde bir küreği bitirebiliyor

Kürekleri kayın ağacından yaptığını belirten Vural, "Günde bir adet kürek yapabiliyorum. Önce baltayla şekil veriyorum, sonra rende ve planyadan çıkarıyorum. Küreklerin boyu sandalın büyüklüğüne göre değişir. Üç metre sandal olur, 2,5 metre gider kürek. Kimisi 2 istiyor, kimisi 3 istiyor, 2,70 istiyorlar." diye konuştu.

Sağlığı el verdiği sürece kürek yapımını sürdüreceğini dile getiren Vural, "Bu işi bu civarda benden başka yapan yok. Bununla uğraşıyorum, hem vakit geçiriyorum. Bu işi hem seviyorum hem meraklıyım. Burada böyle olmasa ben yerimde kalırdım, oraya buraya gidiyorum, bacaklarım açılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
