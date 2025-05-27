80 Yaşındaki Hüseyin Dede, Hayvancılıkla Geçimini Sağlıyor

Kendi hayvanlarına çobanlık yapan Hüseyin dede: "Hayvancılık el işinden çok güzeldir"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yıllara meydan okuyarak kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını alıp meraya çıkan Hüseyin dede, "Hayvanlarım hem geçim kaynağım hem dostum" diyerek yapanlar için çok güzel bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Küçükbaş hayvanlarını bölgedeki meralarda otlatan Yıldız, günlük yaşamını doğayla iç içe sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde koyunlarıyla birlikte meraya çıkan Yıldız, yıllardır bu işi severek yaptığını belirtti.

Ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade eden Yıldız, çoban tutmadığını ve gençlerin bu işi yapmak istemediğini söyledi. Yıldız, "Hayvancılıkla uğraşıyorum ata dedem hayvancıydı, onlar rahmetli oldu ben devam ediyorum. Yaşım 80'dir ve bunların peşine düşerek hayatımı sürdürüyorum. Hem merakım, hem de geçimim var. Biz kuzuları emziririz sonra kuzuları seçip koyunu sağıp peynir yaparız. Erkek kuzuları ya besler, ya da satarız, dişileri de damızlık ederiz"diye konuştu.

"Hayvancılık el işinden çok güzeldir"

Yaptığı işle ilgili bilgi veren Yıldı," Hayvancılık çok güzel, meraklı olana el işinden çok güzeldir. Ben malımı köpeğimi çobana teslim etmiyorum hayvanlarımı kendim güdüyorum. Artık çoban bulmakta çok zor. Gençler gidip şirketlerde çalışıyorlar. Çobanın maaşı fazla olduğundan ben de çoban tutamıyorum. 66 yıldan bu yana hayvanları güdüyorum. Ben bazen koyunlara sesleniyorum onlar da bana, 'aman ölme ölürsen bizi kaybederler' diyorlar" diye konuştu.

Bölgede hayvancılık yapanlardan Eyüp Dalgıç ise "Ben de çoban tutmadım, fiyatlar 50-60 bin lira diyorlar. Fiyatların iyi olmasına rağmen gençler bu işleri yadırgıyor"ifadelerini kullandı.