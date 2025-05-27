80 Yaşındaki Hüseyin Dede, Hayvancılıkla Geçimini Sağlıyor

80 Yaşındaki Hüseyin Dede, Hayvancılıkla Geçimini Sağlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, kendi hayvanlarının çobanlığını yaparak hem geçimini sağlıyor hem de bu mesleği seviyor. Gençlerin bu işe ilgi göstermediğini belirten Yıldız, hayvancılığın güzelliğini vurguladı.

Kendi hayvanlarına çobanlık yapan Hüseyin dede: "Hayvancılık el işinden çok güzeldir"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, yıllara meydan okuyarak kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Sabahın erken saatlerinde koyunlarını alıp meraya çıkan Hüseyin dede, "Hayvanlarım hem geçim kaynağım hem dostum" diyerek yapanlar için çok güzel bir meslek olduğuna dikkat çekti.

Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Abbaslar Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin Yıldız, ilerlemiş yaşına rağmen kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Küçükbaş hayvanlarını bölgedeki meralarda otlatan Yıldız, günlük yaşamını doğayla iç içe sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde koyunlarıyla birlikte meraya çıkan Yıldız, yıllardır bu işi severek yaptığını belirtti.

Ailesinin geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade eden Yıldız, çoban tutmadığını ve gençlerin bu işi yapmak istemediğini söyledi. Yıldız, "Hayvancılıkla uğraşıyorum ata dedem hayvancıydı, onlar rahmetli oldu ben devam ediyorum. Yaşım 80'dir ve bunların peşine düşerek hayatımı sürdürüyorum. Hem merakım, hem de geçimim var. Biz kuzuları emziririz sonra kuzuları seçip koyunu sağıp peynir yaparız. Erkek kuzuları ya besler, ya da satarız, dişileri de damızlık ederiz"diye konuştu.

"Hayvancılık el işinden çok güzeldir"

Yaptığı işle ilgili bilgi veren Yıldı," Hayvancılık çok güzel, meraklı olana el işinden çok güzeldir. Ben malımı köpeğimi çobana teslim etmiyorum hayvanlarımı kendim güdüyorum. Artık çoban bulmakta çok zor. Gençler gidip şirketlerde çalışıyorlar. Çobanın maaşı fazla olduğundan ben de çoban tutamıyorum. 66 yıldan bu yana hayvanları güdüyorum. Ben bazen koyunlara sesleniyorum onlar da bana, 'aman ölme ölürsen bizi kaybederler' diyorlar" diye konuştu.

Bölgede hayvancılık yapanlardan Eyüp Dalgıç ise "Ben de çoban tutmadım, fiyatlar 50-60 bin lira diyorlar. Fiyatların iyi olmasına rağmen gençler bu işleri yadırgıyor"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun ona

Galatasaray'ın Yenikapı'daki organizasyonunu eleştirdi: Geçmiş olsun
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı

Galatasaray taraftarının sevgilisi 3 yıl sonra bir ilki yaşadı
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.