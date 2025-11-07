8. Çin Uluslararası İthalat Fuari Shanghai'da Başladı
Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı, bilim ve teknoloji, imalat ve tıp endüstrisi gibi alanlarda en son ürün ve teknolojilerin sergilendiği bir etkinlik olarak 10 Kasım'a kadar devam edecek.
SHANGHAİ, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde çarşamba günü başlayan ve 10 Kasım'a kadar sürecek olan 8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda bilim ve teknoloji, imalat ve tıp endüstrisi gibi alanlardaki gelişmiş ekipmanlar, en son teknolojiler ve yenilikçi ürünler sergileniyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel