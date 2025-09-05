Haberler

700 TL'lik Oyuncağı Çalan Kadın, 10 TL'lik Alışveriş Yaptı

Aydın'da bir kadın, bir dükkanın önünden 700 TL değerindeki oyuncak çalarak çocuğuna verirken, güvenlik kameraları bu anları kaydetti. İş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.

AYDIN'da 700 TL'lik oyuncak çalan kadın, 10 TL'lik de alışveriş yaptı. Kadın çaldığı oyuncağı çocuğunun eline verirken, o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı Vardar iş hanında yaşandı. Dükkanını kızına emanet edip giden Fatih Cem Akça (43), kapanış saatine yakın iş yerine geri döndü. Akça, malzemeleri içeri alırken bebek arabalı bir oyuncağın eksik olduğunu fark etti. Dükkandan ayrıldığı saatten itibaren kameraları inceleyen Akça, bir kadının, iş yerinin önünden geçerken oyuncağı aldığını, kasiyer kızın fark etmemesi için kutuların arkasına sakladığını fark etti. Kameraları fark etmeyen kadının, 10 TL'lik alışveriş yaptığı görüldü. Kadın, daha sonra kutuların arkasında bulunan oyuncağı çocuğunun eline verip uzaklaştı. Kamera kayıtlarını alan Fatih Cem Akça ise polise şikayette bulundu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. İş yeri sahibi Akça, "Oyuncağın fiyatı 700 liraydı. Dikkat çekmemek için de kızımdan 10 liralık alışveriş yapmış" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
