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70 Yaşındaki Çinli Dağcı Everest Dağı'nın Zirvesine Ulaştı

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70 yaşındaki Çinli dağcı Wang Jian, Everest Dağı'nın kuzey yamacından başarılı şekilde tırmanarak zirveye ulaştı. Wang, Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan en yaşlı Çinli dağcı oldu.

LHASA, 24 Mayıs (Xinhua) -- 70 yaşındaki Çinli dağcı Wang Jian, Everest (Qomolangma) Dağı'nın kuzey yamacından başarılı şekilde tırmanarak Salı günü zirveye ulaştı. Wang böylece Everest Dağı'nın zirvesine ulaşan en yaşlı Çinli dağcı oldu.

Çin'in güneybatısında bulunan Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Dağcılık Derneği'nin verdiği bilgiye göre, Wang ve ekibi Perşembe günü 5.200 metre irtifadaki ana kampa güvenli şekilde indi.

Çinli genomik devi BGI Grubu'nun kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı olan Wang, Mayıs 2010'da zirveye güney yamaçtan tırmanmıştı. Wang böylece Everest Dağı'nın zirvesine ikinci kez ulaşmış oldu.

Wang, 18 Nisan'da BGI dağcılık ekibinin ana kampa varmasına öncülük ederek kuzey yamaçtan zirveye tırmanmaya başlamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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