63 Yıldır Terzilik Yapan Ziver Usta'nın Azmi

Artvinli Ziver Usta 63 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyor

ARTVİN - Artvin'de 63 yıldır terzilik yapan 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, 13 yaşında çırak olarak başladığı meslek hayatında, bugün hala küçük dükkanında işinin başında.

Artvin'de 63 yıldır terzilik yapan 76 yaşındaki Ziver Yılmaz, ilerleyen yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen mesleğine olan bağlılığını sürdürüyor. Artvin Merkez'de 20 metrekarelik küçük bir dükkanda çalışan Ziver Usta, mesleğini ilk günkü heyecanla icra ediyor.

13 yaşında köyden gelip ustasının yanında çırak olarak başladığı meslekte yıllar içinde kalfalığa ve sonunda kendi işine ulaşan Yılmaz, artık daha çok tadilat işleriyle uğraştığını belirtiyor.

Ziver Yılmaz, " "Ben 76 yaşındayım. Bu mesleğe 13 yaşında başladım. Köyden geldim, ustamın yanında çırak olarak işe girdim. O zamanlar hiçbir ücret almadan, tam dört yıl boyunca çalıştım. Sonra kalfa oldum, derken zamanla kendi işimi kurdum. 1999 yılında bu dükkanı açtım, o günden beri buradayım.

Eskiden takım elbise dikerdik, özel siparişler alırdık. Şimdi ise daha çok pantolon paçası, fermuar değişimi, küçük tadilat işleriyle uğraşıyoruz. Elbette eski yoğunluk yok ama ben yine de işimin başındayım. Çünkü bu işi seviyorum. Sağlık sorunlarım var ama yine de çalışmayı bırakmak istemiyorum. Evde oturmak bana göre değil.

Bugünlerde çırak bulmak neredeyse imkansız. 63 yıldır çalışıyorum, bir kişi bile gelip 'Beni çırak olarak al' demedi. Bu işler artık eskisi gibi yapılmıyor. Artvin'de kalan sayılı terziden biriyim. Yaş itibarıyla da en büyüğüyüm. Ama elim tuttuğu sürece devam edeceğim. Çünkü bu iş benim hayatım oldu" ifadelerini kullandı.