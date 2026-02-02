6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı… Depremzedelerden Kış Ortasında Tahliyeye Tepki: "Bu Hangi Vicdana Sığar?"

Haber : Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan Malatya İkizce Geçici Konaklama Merkezi'nde konteynerlerde yaşayan depremzedelere, 9 Şubat tarihine kadar konteynerleri boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi. Kışın ortasında gelen tahliye tebligatına tepki gösteren depremzede vatandaşlar, "Bu kara kışta, kışın ortasında 'Hadi buradan çıkın gidin' demek hangi vicdana sığar?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Depremzedeler, gönderilen tebligatın ani olduğunu, kış şartları ve konut teslim tarihlerindeki belirsizlik nedeniyle tahliyenin ertelenmesini, en azından Haziran ayına kadar konteyner kentte kalmalarına izin verilmesini talep etti. Konteyner kentte kalan depremzedeler, yaşadıkları mağduriyeti ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"Üç yıldır ev bekliyoruz, anahtarlarımız verilmedi"

Konteyner kentte yaklaşık üç yıldır yaşadığını belirten Güllü Sandal, şunları söyledi:

"Şimdi konteyner kentte oturuyorum. Ben de mağdur vatandaşlardan biriyim. Üç seneye yakındır burada oturuyorum ve mağdur bir şekilde yaşamımı sürdürüyorum. Araç sıkıntımız var, bir sağlık ocağımız yok. Gelip giden, bizimle ilgilenen hiçbir yetkili yok.

Ben hak sahibiyim ama anahtarım henüz verilmedi. Ne zaman verileceğine dair de bize hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Birkaç gün önce de tebligat geldi, hemen çıkılacak diye. Bizim 5-6 gün içinde çıkıp gideceğimiz bir yer yok. İmkanımız yok.

Madem konutlar var, biz de hak sahibiyiz; anahtarlarımızı versinler, biz de gidelim. Burada hastalarımız var ama hiçbir şekilde ilgilenilmiyor. Murat Kurum geldiği zaman buraya hiç gelmiyor. Yani bu halimizi gelip görmüyorlar. Daha doğrusu ona burayı göstermiyorlar. Sadece olan biten yerlere götürüp gösteriyorlar, diğer yerlere getirmiyorlar.

Bakın, şu rezilliğimizi, şu yolların halini gelip görmeniz lazım. Cumhurbaşkanım, size sesleniyorum buradan. Size hiçbir şekilde gerçek durum gösterilmiyor. Hep gözünüzü boyuyorlar. Yani sadece yüzeysel olarak temizlik yapılıyor, yapılan binalar gösteriliyor. Ama siz gelip bir de içeriyi gezin. Hiçbir bina bitmiş değil. Rezillik içinde yaşıyoruz."

"Çocukların eğitimi ne olacak?"

Tebligatın 26 Ocak'ta gönderildiğini belirten Azize ise sürecin çocukların eğitimini doğrudan etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"İki ay önce kura yapıldı, evlerin teslimatı Haziran'a kadar. Benim çocuğum okula gidiyor. Şimdi biz buradan çıkabilirsek, başka bir yere gitsek, çocuğu oradaki okula taşısak. Çocuk oraya daha adapte olmadan hop, evler verilir. Bu sefer tekrar kendi oturduğumuz yerdeki okula geçmek zorunda kalacak.

Eğitim, eğitim diye bize sesleniliyor. Bu çocuklar böyle nasıl eğitim alacak? Burada hepimiz mağduruz. Küçücük evlerde yaşamaya çalışıyoruz. Yorumlarda yazmışlar; 'bedavaya alıştınız', 'hepiniz kuyumcuların kapısında bekliyorsunuz' diye. Öyle bir durum yok. İmkanı olan, anahtarını alan zaten çekip gitti. Biz sadece Sayın Valimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan Haziran ayına kadar süre istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz."

"Şu anda taşınacak durumda değilim. Param yok, taşınacak eşyam yok"

13 yaşındaki oğluyla birlikte kalan Fadime Sandal, yaşadığı ekonomik zorluğa dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Benim bir tane, 13 yaşında oğlum var. Eşim yok. Çok mağdur durumdayım. Şu anda taşınacak durumda değilim. Param yok, taşınacak eşyam yok, zamanım da yok. Çocuğum okula gidiyor. Şimdi okulunu değiştirsem, başka bir yere gitsek, eğitimi bölünecek. Servis tutacak gücüm yok. Yani gerçekten zor durumdayız.Haziran ayına kadar yerimizden oynatılmamayı rica ediyoruz. İlgililer sesimizi duysun istiyoruz."

"Kışın ortasında tahliye hangi vicdana sığar?"

Rezerv alanda kuraların beş ay önce çekildiğini ancak konut teslim edilmediğini belirten Şerif Hambay da şunları söyledi:

"Üç gün önce de tebligatlar dağıtıldı. '9 Şubat'a kadar hızlı bir şekilde tahliye edeceksiniz' deniliyor. Bu kara kışta, kışın ortasında 'hadi buradan çıkın gidin' demek hangi vicdana sığar? Tamam, başka konteyner kentlere gönderileceğimiz söyleniyor ama taşınmak o kadar kolay değil. Dokuz gün içinde vatandaş nasıl gidecek? Buradan gitmesi mümkün değil. Bunun için vatandaşa ekstra süre verilmesi lazım ki insanlar rahat rahat taşınabilsin. Öğrenciler var. Okula giden çocuklar ne yapacak? Uzak yerlere verilecekler, sonra oradan tekrar başka bir ilçenin okuluna gelmeye çalışacaklar. Servis meselesi var. Bunlar olacak işler mi? Daha önce depremden sonra dediler ki, 'bir yıl içinde evler teslim edilecek.' Üç yıl geçti, hala evler teslim edilmedi."

"Sorun belirsizlik"

Hak sahiplerine sürecin net anlatılmadığını belirten Ramazan Dağaşan ise belirsizliğe işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz hak sahibiyiz. 'Tamam, konteynerlere tebligat geldi, herkes çıksın' deniliyor, peki bugün evimizi versinler, biz de konteyneri teslim edelim. Ama kışın ortasında, ne zaman teslim edileceği belli olmayan bir süreçte bu nasıl olacak? Bize hep kulaktan dolma bilgiler geliyor. Bir diyorlar başka konteyner kente taşınacaksınız, ama onun da süresi belli değil. Hiçbir sürecin içinde net bir tarih yok. Gidebileceğin bir yer yok, söylenen bir adres yok. Her şey kulaktan dolma. Birine soruyorsun, 'bilmiyorum' diyor. AFAD'a gidiyorsun, 'ben bilmiyorum' diyorlar. Valiliğe gidiyorsun, 'çıkacaksınız' deniliyor. Peki ev ne zaman teslim edilecek? O da belli değil. Buradaki asıl sorun belirsizlik. Yani kışın ortasında taşınılacak, gidilecek bir zaman değil. Madem bu zamanı veriyorlar, o zaman evleri teslim etsinler, biz de buradan çıkalım."

"Kiracılar da mağdur"

Konteyner kentte kalan kiracılardan Savaş Erayabakan da yaşadıkları duruma ilişkin olarak, "Ben kiracıyım. Ne bir hak edişim var ne başka bir şey. Gidecek yerim yok. Kirada perişan durumdayım, çalışmıyorum, şu an boştayım. Gerçekten mağdur durumdayım. Buradaki insanların tamamı mağdur" ifadesini kullandı.