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5 ildeki 1 milyon 680 bin liralık dolandırıcılığa ilişkin "suç örgütü" şüphelisi tutuklandı

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Sakarya, Ankara, Aydın, Uşak ve Trabzon'da 6 kişiyi 1 milyon 680 bin lira dolandıran suç örgütü üyesi T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının çantasında ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Sakarya, Ankara, Aydın, Uşak ve Trabzon'da 6 kişinin 1 milyon 680 bin lirasının dolandırılmasına ilişkin suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerce gözaltına alınan T.A'nın (36) çantasında yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 12 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin, yurt dışı bağlantılı suç örgütünün üyeleriyle faaliyet yürüttüğü ve mayıs ayında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde S.C'nin 700 bin ve İ.K'nin 273 bin, Ankara'da F.S'nin 20 bin, Aydın'da M.G'nin 348 bin, Uşak'ta C.M'nin 314 bin ve Trabzon'da A.G'nin 25 bin lirasının dolandırıldığı olaylara karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
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