6 İlizde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 34 Tutuklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli olarak 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 59 şüpheliden 34'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,  6 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 59 şüpheliden 34'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Mersin merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda 59 şüpheliyi yakaladık. 34'ü tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümler uygulandı.

9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine; Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi."

