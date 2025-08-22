57 Yıldır Terzilik Yapan İlhan Kartal: 'Mesleğimi Severek Yapıyorum'

Zonguldak'ta 57 yıldır terzilik yapan İlhan Kartal, eline makası aldığı ilk günkü heyecanla mesleğini devam ettiriyor.

Alaplı ilçesinde yaşayan Kartal, 1968 yılında çırak olarak ağabeyinin yanında mesleğine adım attı.

Terzilikte 57 yılı geride bırakan Kartal, mesleğini aynı titizlikle sürdürüyor.

"Terziliği gençlere de tavsiye ederim"

Kartal, AA muhabirine, 33 yıldır ilçede rampalı çarşı olarak bilinen iş hanındaki 10 metrekarelik iş yerinde vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Kartal, 10 yaşındayken ağabeyinin yanında çırak olarak terziliğe başladığını belirterek, meslekten kazandığı parayla 3 çocuğunu üniversitede okuttuğunu kaydetti.

Kızının da bir süredir kendisiyle çalıştığını dile getiren Kartal, "Mesleğimi severek yapıyorum. Gençlere de tavsiye ederim. Bir süredir kızımı da bu meslekte yetiştirmeye çalışıyorum. Terzilik çırak yetişmediği için bitme noktasına geldi. Bu konuda biraz endişelerim var." ifadesini kullandı.