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Çıraklıktan başladığı oto tamirciliğinde yarım asrı aştı

Çıraklıktan başladığı oto tamirciliğinde yarım asrı aştı
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ARTVİN'in Borçka ilçesinde 16 yaşında çırak olarak başladığı oto tamirciliğini 56 yıldır sürdüren İlker Keskinkurt, oğullarıyla birlikte çalışıyor ve yetiştirdiği çıraklarla genç kuşaklara örnek oluyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde İlker Keskinkurt (72), 16 yaşında çırak olarak başladığı oto tamirciliğini 56 yıldır sürdürüyor. Açtığı dükkanda oğullarıyla birlikte çalışan Keskinkurt, yetiştirdiği çıraklar ve mesleğe olan bağıyla genç kuşaklara örnek oluyor.

Borçka ilçesinde yaşayan İlker Keskinkurt henüz 16 yaşındayken çırak olarak adım attığı oto tamirciliği mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Borçka Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çalışmalarını sürdüren Keskinkurt'a oğulları Murat ve Ali Keskinkurt da eşlik ediyor. İlçedeki araçların tamir ve bakımını yapan aile, yıllardır aynı mesleği sürdürerek geçimini sağlıyor. 56 yıllık meslek hayatında 20 çırağı yetiştirerek ustalığa kazandıran Keskinkurt, kendi iş yerlerini açan eski çıraklarıyla gururlandığını ifade ederken mesleğe olan özverisiyle de gençlere örnek oluyor.

İlker Keskinkurt yıllardır sürdürdüğü mesleğini sevdiğini belirterek, "16 yaşındayken oto tamirciliğine çırak olarak adım attım. Çocuklarım Murat ve Ali de küçük yaşlardan itibaren yanımda yetişti. 19 kişiyi yetiştirip meslek sahibi yaptım. Hala daha devam ediyoruz. Hiçbir sağlık sorunum yok çalışan demir paslanmaz. 56 yıldır meslek hayatıma devam ediyorum" dedi.

'ALLAH BABAMDAN RAZI OLSUN'

Keskinkurt'un oğlu Murat Keskinkurt, "Arabaların altında çalışıyorlardı. Biz de eskiden üzülüyorduk babamız zor şartlarda para kazanıyor, diye. 30 yıldır babamın yanında bu işi yapıyorum. Gayet mutluyum. Kardeşimle ben 4 kişilik aileleriz. Babam da dahil hepimiz bu mesleği yaparak ekmek yiyoruz. Allah babamdan razı olsun. Her zaman dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZOR AMA GÜZEL BİR MESLEK'

Dükkanda çırak olarak çalışan İsmail Aydemir, "3 yıldır burada çalışıyorum. Şanzıman söküp takmayı, yağ değişimi ve mekanik bakımları öğrendim. Zor ama güzel bir meslek herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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