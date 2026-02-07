Haberler

Yarım asrı aşkın süredir traktör tamiri yapıyor

Güncelleme:
Edirne'de traktör ustası Necmettin Arda, 54 yıldır sürdürdüğü mesleğinde güvenin önemine vurgu yapıyor. Yıllar içinde birçok çırak yetiştiren Arda, modern traktörlerin getirdiği zorlukları ve mesleki eğitim programlarının önemini aktarıyor.

Edirne'de yaşayan traktör ustası Necmettin Arda, 1972 yılında çırak olarak başladığı mesleğini 54 yıldır sürdürüyor.

Arda, Edirne Sanayi Sitesi'nde başladığı traktör tamirciliği mesleğini kendi iş yerinde yürütüyor.

1984 yılında iş yerini açan Arda, çalışmalarını tek başına sürdürüyor.

Traktör ustası Arda, AA muhabirine, uzun yıllar traktör firmalarının yetkili servisi olarak sanayi sitesinde görev yaptığını söyledi.

1972'den bu yana mesleğin içinde olduğunu belirten Arda, "Güven bütün işlerde birinci aranan özelliktir. Hangi işi yapıyorsan yap, devamlılığı için güven vermelisin. Güven vermediğin zaman muvaffak olamazsın." dedi.

Yıllar içerisinde birçok çırak yetiştirdiğini anlatan Arda, yetiştirdiği çırakların bir bölümünün kendi iş yerlerini açtığını ifade etti.

Arda, traktör tamirciliğinde çırak bulmanın zorlaştığını belirtti.

Traktörlerin zamanla daha modern hale geldiğini kaydeden Arda, "Geçmişte traktörler daha basit yapıdaydı. Bozulan parçalar genellikle tamir edilirdi. Günümüzde ise traktörler daha modern ve parçalar çoğunlukla yenisiyle değiştiriliyor. Eski model traktörlerin sayısı da büyük ölçüde azaldı." diye konuştu.

Arda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki Eğitim Merkezi Programı'nın mesleki eğitim açısından önemli olduğunu da dile getirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor

