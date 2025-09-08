54. Pasifik Adaları Forumu Liderler Zirvesi Honiara'da Başladı

Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da düzenlenen 54. Pasifik Adaları Forumu (PIF) Liderler Zirvesi başladı.

Solomon Adaları Başbakanı Jeremiah Manele'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5 günlük zirveye, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında olduğu 18 üye ülke katılıyor.

"The National" internet sitesinde yer alan habere göre, Manele, açılış konuşmasında, iklim değişikliği, kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve ekonomilerin dayanıklılığı gibi bölgesel zorlukların acil eylem gerektirdiğini söyledi.

Manele, "Şimdi kararlar ve eylemler, bütünleşik bir mavi Pasifik kıtası zamanı." dedi.

Bu yılki zirveyle birlikte, Solomon Adaları, 1979'dan bu yana üçüncü kez PIF Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

54. PIF Liderler Zirvesi'nde bu yılın teması "Bütünleşik bir mavi Pasifik kıtası için hemen harekete geçin." olarak belirlendi.

1971 yılında kurulan PIF, acil sorunlar ve zorlukları ele almayı ve Pasifik bölgesindeki ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.