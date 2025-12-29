500 bin sosyal konut için ilk kuralar bugün çekilecek

ADIYAMAN'DA KURA ÇEKİMİ

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kuralar, bugün Adıyaman'da çekildi. Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur, Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

TOKİ BAŞKANI: TARİHİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ BAŞLATTIK

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, "Bugüne kadar sayısız temeller attık, açılışlar yaptık, dev eserler ürettik. Geçmişle geleceği, yeşille yapıyı, kırsal ile şehri bütünleştiren konutlar ve sosyal donatılar ürettik. Yatay mimariyi esas alan projeler geliştirdik. Deprem bölgesinde yeni şehir alanları kurduk. Tarihin en büyük kentsel dönüşüm projelerini başlattık. Şehirlerimize bahçe kültürünü ihya edecek yüzlerce millet bahçesi kazandırdık. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 4 bin 833'ü Adıyaman'da olmak üzere toplamda 105 bin 101 bağımsız birimin kura ve teslim törenini yaptık. Deprem bölgesinde toplamda 455 bin konut sayısına ulaştık. 2019 yılında 50 bin, 2020 yılında 100 bin, 2022 yılında 250 bin haneyi kapsayan 3 ayrı sosyal konut projesi başlattık. TOKİ'nin üretim gücüyle vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini aynı yerde buluşturarak 81 ilimizde 1 milyon 750 bin konut rakamına ulaştık. Eğitimden sağlığa, spordan öğrenci yurtlarına, ibadethanelerden millet bahçelerine kadar yaklaşık 66 bin 500 sosyal donatı ürettik, esnafımıza iş yerleri, kamu kuruluşlarımıza binalar inşa ettik. Yatay şehircilik anlayışını esas alan projeleri şehirlerimize yaydık. Millet eksenli Türkiye sevdamızla yepyeni yaşam alanları oluşturduk. Dünyada hiçbir devletin maliyet ve süre olarak cesaret edemediği bu projeler ile milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Bugün itibarıyla ülke çapında bin 615 şantiyemizde 410 bin konut ve diğer donatıların inşaatı ile yüzbinlerce konutun proje ve tasarımları devam ediyor" dedi.

ADIYAMAN VALİSİ: ÇOK ŞÜKÜR ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİK

Adıyaman Valisi Osman Varol ise depremin hemen ardından tüm herkesin elini taşın altına koyması ile bugün bu noktaya gelindiğini belirterek, "2023 yılında yaşadığımız büyük afet sonrası en çok zarar gören illerden biri olmamıza rağmen öncelikle Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, devletimizin gösterdiği büyük irade ve ardından bakanımızın ve başkanlarımızın sahada gösterdiği inanılmaz performans, milletimizin devlete olan bağlılığını ve şehrine olan inancını hiç kaybetmemesi, sivil toplumun elinden gelen tüm gayreti göstermesi, sahada özel sektör ve kamuda görev yapan tüm emektar arkadaşlarımızın fedakarca çalışmaları, siyasetçilerimizin sürekli sahada olmaları ve belediyelerimizin vatandaşla iç içe gayretleri sonucunda, bugün çok şükür önemli bir noktaya geldik" diye konuştu. Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekildi. Öncelikli olarak 44 şehit ailesi, 250 engelli, bin emekli, bin genç ve bin 3 çocuklu aile için kura çekimi yapıldı. Devamında da 2 bin 276 aile için kura çekimi gerçekleştirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA