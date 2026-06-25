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25 yıl seyyar tezgahla gezdikten sonra 5 metrekarelik dükkanına kavuşan tamirci: Mesleğe ilgi yok

25 yıl seyyar tezgahla gezdikten sonra 5 metrekarelik dükkanına kavuşan tamirci: Mesleğe ilgi yok
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Abdo Demir, 25 yıl boyunca seyyar tezgahıyla sokaklarda çanta, ayakkabı, beyaz eşya gibi malzemeleri tamir etti. 5 yıl önce 5 metrekarelik bir iş yerine yerleşen Demir, gençlerin mesleğe ilgi göstermediğini ve teknolojiyle birlikte tamirat işlerinin azaldığını belirterek, mesleğin devam etmeyeceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde seyyar tezgahı ile 25 yıl boyunca kent sokaklarını gezerek çanta, ayakkabı, beyaz eşya, çaydanlık gibi malzemelerin tamiratını yapan Abdo Demir (61), mesleğini 5 yıl önce yerleştiği 5 metrekarelik iş yerinde sürdürüyor.

İlçede yaşayan Abdo Demir, seyyar tezgahıyla 25 yıl boyunca kent sokaklarını gezerek çanta, ayakkabı, beyaz eşya, çaydanlık gibi malzemelerin tamiratını yaptı. 5 yıl önce 5 metrekarelik iş yerine yerleşen Demir, çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Farklı türlerde eşyaları tamir etmenin beceri istediğini belirten Abdo Demir, "Yıllarca semt pazarlarında ve sokaklarda çalıştım. Mesleğimin son 5 yılında ancak kendi iş yerimi kurabildim. Bu mesleğe gençlerin ilgisi yok, sevmiyorlar. Devam ettirmek isteyen yok. Meraklısı da yok. Bizden sonra bu meslek devam eder mi; bilmiyorum. Teknoloji ile birlikte tamirat işleri de düştü. Şu anda eski müşterilerim geliyor. Elimden geldiğince gayret ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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