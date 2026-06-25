25 yıl seyyar tezgahla gezdikten sonra 5 metrekarelik dükkanına kavuşan tamirci: Mesleğe ilgi yok

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde seyyar tezgahı ile 25 yıl boyunca kent sokaklarını gezerek çanta, ayakkabı, beyaz eşya, çaydanlık gibi malzemelerin tamiratını yapan Abdo Demir (61), mesleğini 5 yıl önce yerleştiği 5 metrekarelik iş yerinde sürdürüyor.

İlçede yaşayan Abdo Demir, seyyar tezgahıyla 25 yıl boyunca kent sokaklarını gezerek çanta, ayakkabı, beyaz eşya, çaydanlık gibi malzemelerin tamiratını yaptı. 5 yıl önce 5 metrekarelik iş yerine yerleşen Demir, çalışmalarını burada sürdürmeye başladı. Farklı türlerde eşyaları tamir etmenin beceri istediğini belirten Abdo Demir, "Yıllarca semt pazarlarında ve sokaklarda çalıştım. Mesleğimin son 5 yılında ancak kendi iş yerimi kurabildim. Bu mesleğe gençlerin ilgisi yok, sevmiyorlar. Devam ettirmek isteyen yok. Meraklısı da yok. Bizden sonra bu meslek devam eder mi; bilmiyorum. Teknoloji ile birlikte tamirat işleri de düştü. Şu anda eski müşterilerim geliyor. Elimden geldiğince gayret ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı