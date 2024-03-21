5. Dünya Göçebe Oyunları İçin Geri Sayım Başladı

Kazakistan'ın ev sahipliğinde 8-14 Eylül'de gerçekleştirilecek "5. Dünya Göçebe Oyunları" için başkent Astana'da geri sayım töreni düzenlendi.

EXPO Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki törene Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Turizm ve Spor Bakanı Ermek Marjikpayev, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Astana Valisi Jenis Kasımbek ve Kazakistan Etno spor Birliği Başkanı İslambek Salcanov katıldı.

Bilal Erdoğan ve Koşanov, 5. Dünya Göçebe Oyunları için geri sayımı başlattı, böylece eylülde başkent Astana'da yapılacak oyunlara 171 gün kaldı.

Koşanov, törende Nevruz Bayramı'nı kutlayarak, Dünya Göçebe Oyunları'nın sadece Türk devletleri için değil tüm dünya için önemli bir yarışma haline geldiğini söyledi.

Oyun hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini vurgulayan Koşanov, şöyle devam etti:

"Dünya Göçebe Oyunları'nı Kazakistan'da layıkıyla düzenlemek, hepimiz için büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanı'mız (Kasım Cömert Tokayev), bu etkinliğin en üst düzeyde düzenlenmesi talimatını verdi. Dünya Göçebe Oyunları'nın, kardeş Türk halkları arasındaki karşılıklı işbirliğine ve kültürel bağların geliştirilmesine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum."

"Dünya Göçebe Oyunları, kritik bir öneme sahiptir"

Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da göçebelerin kültür ve spor mirasının canlandırılmasının ve korunmasının önemini vurguladı.

Konfederasyon olarak Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı desteklediklerini belirten Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geleneklerimizin ve bu bağlamda hayata geçirilen Dünya Göçebe Oyunları'nın önemini göstermek için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla Dünya Göçebe Oyunları, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde farklı kültürlerin ve geleneklerin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu vesileyle Kazakistan halkının Nevruz Bayramı'nı kutlayarak bu tür kültürel etkinliklerin dünya barışına katkı sağlayacağını temenni ediyorum."

İlk bileti, Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan aldı

Törende 5. Dünya Göçebe Oyunları için bilet satışına başlandı. İlk bileti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan aldı.

Törenin ardından Bilal Erdoğan, konuklarla geleneksel el sanatları fuarını gezdi ve Nevruz Bayramı konserini izledi.

Bilal Erdoğan, Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın organizasyon merkezini de ziyaret etti. Burada Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Kazakistan Turizm ve Spor Bakanlığı arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Astana'da 8-14 Eylül'de düzenlenecek oyunlara 100'den fazla ülkeden takımın katılması bekleniyor.

Yaklaşık 4 bin sporcu, bir hafta sürecek müsabakalarda 20 geleneksel spor dalında yarışacak.