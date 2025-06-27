46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürütmek ve örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak gibi suçlardan arandıkları ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada son 2 haftadır 46 ilde FETÖ yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada; "46 ilde FETÖ'ye yönelik son 2 haftadır düzenlediğimiz operasyonlarımızda yakalanan şüpheliler;

  • FETÖ terör örgütünün "güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması, finans ve güncel eğitim yapılanmaları" içerisinde faaliyet yürütmek,
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak,
  • Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak,
  • Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak ve
  • Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlendi.

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıufo:

ülkesini herseven muhalif fetöcü damgasj yiyecek hapse atılacak çünkü AKP BOP projesini başka türlü gerçekleştiremeyecek üikenin kurumları yok ediliyor liyakat bitiriliyor yerlerine yandaşlar dolduruluyor

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

hepsi İran’daki mossad ajanı gibi

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Haber YorumlarıDemir Acer:

kesin hepsi chpli ve ataturkun askerleriyiz derler aslinda hepsi mossad ajanni

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Haber YorumlarıDemir Acer:

chpli ataturkcu gecinen mossad ajanlari

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