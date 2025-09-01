42. Meksiko Maratonu 2025'te Koşucularla Buluşacak

Meksiko'da düzenlenen 42. Meksiko Maratonu, 31 Ağustos 2025'te koşulacak. 1983 yılından beri düzenlenen bu etkinlik, Latin Amerika'nın en önemli spor organizasyonları arasında yer alıyor.

MEKSİKO, 1 Eylül (Xinhua) -- Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen 42. Meksiko Maratonu 2025'e katılan koşucular, 31 Ağustos 2025.

Latin Amerika'nın en önemli spor etkinliklerinden biri olan Meksiko Maratonu 1983 yılından beri düzenleniyor. Maraton, 42,195 kilometrelik parkuru kapsayarak birçok önemli noktadan geçiyor. (Fotoğraf: Francisco Canedo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
