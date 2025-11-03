Haberler

41. İSEDAK Toplantısı kapsamında yarın Suriye konulu çalışma toplantısı düzenlenecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı kapsamında, yarın Suriye'de altyapının inşası, istihdamın teşvik edilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi konuların ele alınacağı bakanlar düzeyinde bir çalışma toplantısı gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İSEDAK 41. Toplantısı, birçok ülkenin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Toplantının Bakanlar Oturumu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlarken İİT üyesi ülkeler bakan seviyesindeki heyetlerle temsil edildi. Toplantıya üye ülke heyetlerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Toplantıda bu yıl "İİT üyesi ülkelerde ihracat stratejilerinin geliştirilmesi" konusuna odaklanılıyor.

Etkinlikte, İSEDAK çatısı altında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında yürütülen işbirliği çalışmalarına ilişkin son gelişmeler de ele alınıyor.

Suriye'nin yeniden inşa sürecine de odaklanılıyor

Toplantı kapsamında Suriye'nin yeniden inşa sürecine odaklanan özel etkinlikler düzenlenirken yarın da bu oturumlara devam edilecek. Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması ve kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin canlandırılmasına yönelik iki panel dün tamamlandı.

Suriye'de altyapının inşası, istihdamın teşvik edilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, temel kamu hizmetlerinin sağlanması, eş güdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi, özel sektörün harekete geçirilmesi gibi konuların ele alınacağı bakanlar düzeyindeki çalışma kahvaltısı da yarın yapılacak.

Etkinlik kapsamında aynı gün "Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Dinamiklerinin Harekete Geçirilmesi: Suriye Arap Cumhuriyeti Örneği" adlı panel de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel



