Çanakkale Boğazı'ndan 350 Metrelik Sondaj Platformu Geçiş Yaptı

ÇANAKKALE Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiş yapıyor.

İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü 'PACIFIC DUCHESS' tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi, saat 08.45 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemiye boğaz geçişi sırasında 'KEGM-6', 'Kurtarma-10', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-18' ve 'Mehmetçik' römorkörleri eşlik etti. Öte yandan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı