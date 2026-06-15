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34 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 293 şüpheli yakalandı

34 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 293 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında hesaplarında 4,8 milyar TL hareketlilik tespit edilen 293 şüpheli yakalandı; 159'u tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 34 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 4,8 milyar TL hareketlilik olduğu tespit edilen 293 şüpheli yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 34 il merkezli operasyonlar gerçekleştirildi. Adana, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa, Trabzon ve Van merkezli düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya hesapları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 4 milyar 800 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda doküman ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 293 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 159'u tutuklandı, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Açıklamada, "Kahraman Jandarmamızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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