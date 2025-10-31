32. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı Gyeongju'da Başladı

GYEONGJU, 31 Ekim (Xinhua) -- 32. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde başladı. APEC liderleri, daha güçlü ekonomik işbirliği ve sürdürülebilir geleceğe doğru ortak bir yol belirlemek üzere bir araya geldi.

Toplantıya başkanlık eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, cuma günkü konuşmasında bir yandan serbest ticaret düzeninde köklü değişiklikler yaşanırken bir yandan da küresel ekonomik belirsizliğin derinleştiğini ve ticaretin ve yatırımların ivme kaybettiğini söyledi.

Yeni zorlukların üstesinden gelmek için bölgede daha fazla işbirliği ve dayanışma çağrısında bulunan Lee, "Ortak refah hedefine ulaşmak için birlik olabiliriz" dedi.

"Sürdürülebilir Yarınlar İnşa Etmek" teması ile düzenlenen toplantının gündeminde bölgesel bağlantı imkanlarının ilerletilmesi, inovasyon odaklı büyümenin canlandırılması ve Asya-Pasifik için daha dirençli bir geleceğin yaratılması yer alıyor.

1989 yılında kurulan ve ekonomik büyümenin dinamosu olan APEC, Asya Pasifik'in en önemli bölgesel forumlarından biri konumunda.