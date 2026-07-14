300 yıllık bedesten kadın girişimcilere tahsis edildi

MALATYA'nın Darende ilçesinde 300 yılı aşkın geçmişi bulunan Yusuf Paşa Bedesteni, 2000'li yıllarda restore edildi. Restorasyonun ardından belediyenin de çevre düzenlemesi ile bedesten yeniden ilçe halkının hizmetine, 25 kadın girişimciye tahsis edildi. Kadın girişimcilerden Dürdane Çağlar, "Dedelerimizin, atalarımızın burada olduğunu zaman zaman hayal ediyorum. Tarihi mekanda olmak elbette çok güzel, daha büyüleyici oluyor" dedi.

Darende ilçesi Zaviye Mahallesi'nde 300 yılı aşkın geçmişi bulunan Yusuf Paşa Bedesteni, 1700'lü yıllarda inşa edildi. O dönem halkın alışveriş yapabileceği bir han olarak faaliyet gösteren bedesten, daha sonra boş kaldı. Atıl durumdaki bedesten, 2000'li yıllarda restore edildi. Restorasyonun ardından belediyenin de çevre düzenlemesi ile bedesten yeniden ilçe halkının hizmetine, 25 kadın girişimciye tahsis edildi.

'ATMOSFERİ ÇOK FARKLI'

İşletmeci Fatime Bozkurt, "Böyle bir iş yeri sağlandı bizlere, sağ olsunlar. Daha önce sosyal medyada ürünlerimi satıyordum. Şimdi de burada satacağım. Belki başka bir yerde dükkan açsam bu kadar mutlu olmayabilirdim. Buranın atmosferi gerçekten çok farklı. Buralarda daha önce kimler yaşadı kimler gezdi bunları düşününce bile insan mutlu oluyor" diye konuştu. Dürdane Çağlar ise kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyuz. Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması güzel bir şey. Kim bilir burada şekerci mi, terzi mi vardı? Dedelerimizin atalarımızın burada olduğunu zaman zaman hayal ediyorum. Tarihi mekanda olmak elbette çok güzel. Daha büyüleyici oluyor. Başkanımız ile birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KADIN GİRİŞİMCİLERİN YANINDAYIZ'

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise şöyle konuştu: "Burası yüzyıllarca bedesten olarak hizmet vermiş, daha sonra çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve çarşı merkezi başka bir bölgeye nakledilmiş. Tahrip olan Yusuf Paşa Bedesteni, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilip onarılarak bu halini aldı. Bizler göreve geldiğimizde burayı keşfederek kendi çabalarımız ile çevre düzenlemeleri ile birlikte içerisinde düzenlemeler yapıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladık ve 25 kadın girişimciye kendi ev işi ve el işi ürünlerini sergileyip satmaları için tahsisini sağladık. Ticari hayata destek olan kadınlarımız burada yöresel yemeklerle birlikte birçok hizmeti sunuyor. Bizler belediye olarak kadın girişimcilerimizin her daim yanında olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı