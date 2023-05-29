29 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı listesinde bugün hangi diziler ve yarışma programları var? İşte Atv kanalının 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü yayın akışı...

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

02:30 Kuruluş Osman

03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ

22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ