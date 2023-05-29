29 Mayıs 2023 Atv Yayın Akışı
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Atv yayın akışı listesinde bugün hangi diziler ve yarışma programları var? İşte Atv kanalının 29 Mayıs 2023 Pazartesi günü yayın akışı...
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
02:30 Kuruluş Osman
03:30 Ben Bu Cihana Sığmazam
06:00 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
22:00 Fatih Sultan Mehmet: Yeni Çağ
Kaynak: InterSinema.com / Güncel