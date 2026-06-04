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Nevşehir merkezli "yasa dışı bahis" operasyonunda 79 zanlı tutuklandı

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Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı. Operasyonda 1,5 milyon lira, tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Bahis sitesinin 50 bin kullanıcıya ulaştığı ve 10 milyar liranın yurt dışına transfer edildiği belirlendi.

Nevşehir merkezli 28 ilde düzenlenen "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 28 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 93 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 79'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 14 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

Önceki gün, 28 ilde 120 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 107 zanlıdan 93'ü yakalanmış, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Yaklaşık 5 ay önce internet üzerinden açılan yasa dışı bahis sitesinin 50 bin kullanıcıya ulaştığı, bahisten elde edilen 10 milyar liranın yurt dışındaki kripto cüzdanlara transfer edilerek izinin sürülmesinin zorlaştırılmaya çalışıldığı belirlenmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Anadolu ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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