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'Yasa dışı bahis' operasyonu: 79 tutuklama

'Yasa dışı bahis' operasyonu: 79 tutuklama
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Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Operasyonda 1,5 milyon lira para ve dijital materyal ele geçirildi.

NEVŞEHİR merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespit edilen 107 şüpheli için 28 ilde 120 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 91 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyon lira ile ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Nevşehir'e getirilen 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 79'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 14 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan internet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin yaklaşık 5 ay önce açıldığı, bu süre içinde yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı, siteden sağlanan yaklaşık 10 milyar lira gelirin yurt dışındaki kripto cüzdanlara havale edilerek, paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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