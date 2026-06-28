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Albüm: 27 Ülke ve Uluslararası Kuruluştan Yaklaşık 40 Temsilci Çin'in Hubei Eyaletini Ziyaret Etti

Albüm: 27 Ülke ve Uluslararası Kuruluştan Yaklaşık 40 Temsilci Çin'in Hubei Eyaletini Ziyaret Etti
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27 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 40 temsilci, aralarında büyükelçiler ve üst düzey diplomatların da bulunduğu bir heyetle Çin'in Hubei eyaletini ziyaret etti.

WUHAN, 28 Haziran (Xinhua) -- 27 ülke ve uluslararası kuruluştan yaklaşık 40 temsilci Çin'in Hubei eyaletini ziyaret etti. Heyette Türkmenistan, Komorlar, Bulgaristan, Arjantin, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerden büyükelçiler, üst düzey diplomatlar ve düşünce kuruluşu uzmanları yer aldı.

Kaynak: Xinhua
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