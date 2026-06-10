Haberler

Hesaplarında 8 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 72 gözaltı

Hesaplarında 8 milyar lira işlem hacmi olan yasa dışı bahis şüphelilerine operasyon: 72 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu bildirildi.

ANTALYA merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu bildirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İstanbul'da 23, Ankara'da 1, İzmir'de 3, Bursa'da 3, Antalya'da 6, Adana'da 3, Diyarbakır'da 4, Mardin'de 2, Hatay'da 3, Samsun'da 1, Mersin'de 2, Osmaniye'de 4, Gaziantep'te 1, Nevşehir'de 1, Aydın'da 2, Burdur'da 1, Kocaeli'de 1, Batman'da 5, Niğde'de 1, Şanlıurfa'da 4, Isparta'da 1, Manisa'da 1, Edirne'de 1, Muğla'da 1, Siirt'te 1, Hakkari'de 5 ve Van'da 3 olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 72'si gözaltına alındı. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu, 8 şüphelinin ise yakalama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

MASAK hesap hareketleri incelemelerinde para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin ise 8 milyar TL olduğu tespit edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 402 yıl hapis istemi

LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi

Bakan Tekin duyurdu! Cuma günü okullar tatil edildi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi

Prens sonunda masaya yumruğunu vurdu! Trump'a zehir zemberek uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi
MasterChef'te büyük sürpriz! Mehmet Şef boynuna sarıldı

MasterChef'te büyük sürpriz! Yerinden fırlayıp boynuna sarıldı
Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı: Sen burayı MasterChef mi sandın?

Mehmet Şef görünce dayanamadı, Bedri Usta'yı azarladı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
Kenan Yıldız hayranlarıyla fotoğraf çektirdi, herkes aynı detaya takıldı

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı