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Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 36 tutuklama

Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 36 tutuklama
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Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı. MASAK incelemesinde 84 banka hesabında 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu tespit edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 68 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van olmak üzere toplam 27 ilde 84 şüpheli tespit edildi.

1 YILLIK İŞLEM HACMİ 8 MİLYAR LİRA

MASAK incelemesinde; para transferine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabında, 1 yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Haziran sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. 4 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenen operasyon kapsamında 68 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 68 şüpheli, dün güvenlik tedbirleri eşliğinde Serik Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadesi sonrası 27 şüpheli, serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 5'i adli kontrolle serbest kalırken, 36'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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